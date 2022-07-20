國民黨主席朱立倫兩岸路線遭質疑，朱今天在中常會重申，國民黨連結國際，並一貫秉持「親美、友日、和中」路線，也一貫希望兩岸能夠持續對話、交流，保持兩岸和平。

朱立倫說，親美的重點，就是堅持民主自由；日本是我國鄰居、朋友，當然要以友善的態度來面對；兩岸關係也是關鍵重點，上週海峽論壇由副主席夏立言代表參與，而明天的兩岸青年峰會，由副主席連勝文代表以預錄影片方式參與。

朱立倫也提到，近日接待外賓時，外國友人除關切台灣如何加強自我防衛力量，也關注台灣能源安全；而最近各地都有的小區域停電，其實某種程度上是區域限電已經出現，民進黨應檢討錯誤能源政策，才是全民之福。

朱立倫表示，台灣發電使用的石油、天然氣、燃煤等能源都仰賴進口，而這些能源的安全存量又非常短，石油僅11天，天然氣僅15天；批評民進黨長期以來錯誤的能源政策，不但導致缺電危機，更造成國安傷害。