女星楊繡惠日前搭高鐵，眼看著列車只剩1分鐘就要發車，有一位服務員就立刻上前幫忙扛行李，還一路鼓勵她「加油，快到了」，讓楊繡惠超感動，她事後發文尋找伸出援手的好心人，而楊繡惠在近日終於找到人了，不過她卻遺憾透露無法送禮。

楊繡惠日前到高鐵入口處時發現，要搭的班次只剩1分鐘就要發車，有一位服務員就立刻上前幫忙扛行李，還安慰跑到氣喘吁吁的楊繡惠：「加油，快到了！」她感動說：「我空手跑都喘了！何況她還提著我的行李箱」，最後楊繡惠順利搭上車，但也因當時太慌亂，來不及好好道謝，楊繡惠事後透過臉書發文找這位服務員，要寄她的麵食品牌給對方當謝禮。

事隔3天後，楊繡惠已順利找到恩人了，根據《三立新聞網》報導，這位站務員的同事看到楊繡惠直播，向當事人轉達，但這位小姐相當低調，她非常害羞且謙虛表示不用謝禮，加上高鐵有規定，不能接收禮物，不過楊繡惠仍再三表達謝意，「非常感謝她、謝謝她」。

57歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，楊繡惠以爽朗個性、犀利談話風格，讓她人氣很夯，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，加上楊繡惠保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，也讓她成為演藝圈著名的美魔女代表。