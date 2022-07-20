綠色和平近日在車諾比禁區的調查發現，俄羅斯軍事行動的地區，偵測的輻射水平至少比國際原子能機構 （IAEA）推估高出三倍，足以列為核廢料等級。綠色和平也與車諾比的烏克蘭科學家，紀錄了俄軍軍事行動對重要實驗室、數據庫及輻射監測系統所造成的嚴重破壞，這些獨特的科學基礎設施受損，將對全球在輻射對人類及環境安全上的科研合作影響深遠，這些損失，也進一步威脅現在及下一代的安全。

在烏克蘭國家禁區管理機構（SAUEZM）和烏克蘭外交部的批准和合作下，綠色和平在車諾比被高度污染的30公里禁區內，進行有限度的輻射調查。綠色和平今天公布調查結果。

位於Stantzaya Yanov的俄軍軍營，綠色和平團隊於離地高十公分的水平，測量到每小時0.18微西弗至2.5微西弗的輻射劑量，比國際原子能總署的推估高3倍；而位於紅色森林旁的俄軍路障，更測量到每小時7.7微西弗，遠高於IAEA檢測所得的水平；車諾比地區的泥土樣本檢測，發現極大對比的銫-137含量水平，檢測的泥土樣本中每公斤含500貝克至45000貝克的輻射含量，反映俄軍的干擾已將原來深層的高輻射泥土帶到表層。

綠色和平比利時辦公室首席輻射專家Jan Vande Putte表示，測量已被棄置的俄軍戰壕內的伽馬輻射水平，足以列為低階放射性核廢料，由此可推斷俄軍是在高輻射環境中作業，車諾比禁區內的輻射水平絕不正常。