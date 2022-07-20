民進黨今中執會，會前舉行中常執委及中評委宣誓就職典禮，並由身兼黨主席蔡英文總統完成監交。蔡英文致詞時更向全黨喊話「台灣隊友」，過去幾個禮拜，雖然大家有競爭，或有一些看法上的不同，但民進黨最大的特色，就是當事情定了，大家就團結了。下面幾個月就是展現團結意志的時候。

她說，在這幾個月時間裡，選舉的時候都有一連串的危機，但如果在面對危機的時候，「能處理得好，就得分，得不好，我們就失分」。所以不要輕忽每一個挑戰，也不要輕忽每一次的攻擊，更不要輕忽每一次的危機，要謹慎地面對，只要團結，一個一個地解決所面臨的攻擊跟危機的話，最後會有不錯的成績。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文致詞指出，過去幾個禮拜，主要的縣市候選人也提名完成，大家辛苦了，這一次的整體環境確實是比2018年好一些，台灣逐步渡過疫情衝擊，邁向正常生活，打造兼顧防疫與穩定經濟的新台灣模式。

總統說，面對的是國民黨14個執政縣市，很多都是連任的縣市長，挑戰連任的縣市長，確實是比較吃力的工作。執政的目的，是為了讓台灣有更好的未來，面對年底九合一的選舉，更要團結所有台灣隊友，一起讓國家能夠持續前進。

蔡英文說，民進黨在過去幾個禮拜的過程中，雖然大家有競爭，或者有一些看法上的不同，但基本上，我們都維持了團結的態勢。社會在觀察民進黨時也會覺得，民進黨的每個人都很有自己的想法，但民進黨最大的特色，就是當事情定了，大家就團結了。

她強調，希望未來，不管在行政、立法部門的同志，都可以堅守崗位，持續推動各項福國利民的改革，擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，用經得起檢驗的執政佳績，開拓新局，承擔民主進步黨顧好台灣未來的責任。