新冠疫情持續延燒，今（20日）增57例死亡，其中一例40多歲女性，昏迷當日即病逝，該女有風濕免疫疾病、未接種疫苗，引發外界關注。感染科醫師認為，因免疫功能問題而染疫亡者，國內尚無此例，確實罕見。風濕免疫科醫師則表示，因免疫疾病、使用免疫抑制劑、未打疫苗，學理上確實可能導致病情加劇，「呼籲此類病患應接種疫苗。」

今新增死亡個案中，一名40多歲女性有風濕免疫疾病，使用免疫抑制劑、未接種疫苗，數日咳嗽、喘但未就醫，7月17日昏迷，送醫時已無心跳呼吸，於急診檢驗陽性確診，當日急救仍不治，死因為肺炎併呼吸衰竭。

台灣防疫學會理事長王任賢表示，需釐清該案是否為猝死，猝死定義為「從病發到死亡在24小時內」，原因包括突然嚴重的心律不整，此女性送醫時已無生命跡象，很難得知其發作至死亡時間是否低於24小時，「若是猝死，死因應與染疫或免疫功能無關，而是突然心臟停止跳動所致。」

王任賢並表示，有風濕免疫疾病者常施打免疫抑制劑，染疫未必增加死亡風險，「因為人有時病逝是因為細胞因子風暴（即免疫風暴），此風暴曾被認為與SARS、新冠肺炎有關，若施打免疫抑制劑，反可降低此風暴造成的染疫死亡率。」他認為，此40多歲女死亡原因還需進一步釐清。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡則表示，風濕免疫問題、使用免疫抑制劑導致死亡，學理上確有可能，「因免疫抑制劑可能降低人體對抗病毒的能力，」但臨床上極罕見。

由於該死亡個案未接種疫苗，方耀凡說，許多患有免疫系統疾病者，可能擔憂疫苗安全性及自身病情，而未接種疫苗，「但疫苗加劇免疫病情惡化的風險很低，且疫苗能降低染疫後的死亡風險，因此建議有免疫系統疾病者積極接種疫苗。」