許多狀況都可能會讓男生下體充血。一名網友表示，自己只要和男友擁抱、牽手、坐他腿上，男友就會突然勃起，還說原因就是真的非常喜歡她，讓她好奇的上網詢問背後真正原因。許多網友看到之後，笑說如果男友不再對她勃起，可能反而出大事！

原PO在Dcard發文表示，雖然她常常和男友壞壞，但最近原PO發現，男友常常對她勃起，只要她對男友一抱、一牽手、一坐腿上，男友就會下體充血，但自己過去交往時都沒有遇過這種狀況，「男朋友也說真的是太喜歡我了」，不過她仍好奇男友說法，「請問男生很喜歡一個女生的話就會這樣嗎？」

對此，許多網友紛紛回應「其實年輕男生本來就很容易勃起，牽手什麼的就會了」、「年輕的時候要把握，後面沒運動沒作息或沒慾望之後，你想要也要不到了」、「交往三年了，我男友到現在還是狂勃起……可能年輕有差，他只要躺在床上很放鬆也會」。

也有人認為「我覺得很看體質，還有自身對多方的渴望程度，我就易硬體質，跟現任女友牽手逛賣場都能硬」、「不一定，相信很多就算不是你男友的男人，看到你也能輕鬆勃起，不一定要喜歡，有交配的慾望即可硬~」，另外也有網友指出，「當他不再對你勃起的時候，就代表他有另一位讓他勃起的女友了，妳就順理成章成為前女友，然後看著下一任女友發文問『男友常常對我勃起』」，被許多網友推爆。