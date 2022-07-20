受惠中國封控解除，產能及供應鏈逐步恢復，復工訂單遞延效應顯現，加上新興科技應用及數位轉型需求續強，經濟部統計處發布台灣6月外銷訂單588.3億美元、優於預期，為歷年同期新高，較上月增6.1％，較去年期成長9.5％。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品受5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，接單成長，分別年增22％、11.7％；電視、筆電等終端產品需求疲弱，加上品牌廠進行庫存調整，面板供過於求情況加劇，價格續跌，致光學器材接單減少，年減28.4％。

傳統貨品方面，化學品因國際油價維持高檔，致部分石化產品價格仍高於去年同期，帶動接單年增18.8％，惟基本金屬因下游客戶去化庫存，及近期鋼價下跌，致接單年減13.7％，塑橡膠製品受全球經濟成長放緩，客戶購料轉趨保守，加上防疫用品需求及價格下滑，致年減11.3％，機械則因中國大陸經濟成長趨緩，廠商對設備投資保守觀望，加上歐美疫後居家修繕設備需求減緩，致年減8.3％

展望未來，隨高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，對半導體需求熱絡，加上各國陸續鬆綁邊境管制，有利於終端需求擴張，均可望挹注外銷接單動能。惟俄烏戰爭未停，全球通膨壓力升高，肺炎變種病毒威脅仍存等風險，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展仍須密切關注，審慎因應。預期7月份整體外銷訂單金額將較6月份減少。