市府消防局長李明峯（左四）到場觀摩，並感謝企業主的支持，讓6名員工加入企業義消行列。（張毓翎攝）

工豐企業董事長胡正德說，公司因生產客製化螺絲起子，故對本身工廠消防設備極為重視，相關設備更增設多國語言操作說明，以利外籍勞工使用。（張毓翎攝）

災難發生時，義消跟著消防人員衝現場，不論在火場滅火，或山難搶救，成為地方救災不可或缺的力量，但近年各地面臨招募困境，台南從縣市合併11年至今，義消人數從4000降到3500人，市府消防局2019年率全台之先，喊出「企業義消」的概念，若企業不幸發生火災時，可第一時間壓制災害，也能協助保護地方安全，貢獻企業一己之力，一舉兩得，迄今已號召185名企業員工加入行列。

市府消防局表示，受人口老化、屆齡退休人數遞增、新血招募不易等因素，尤其疫情嚴峻期間，因為無法舉辦訓練等活動，多少會衝擊招募能量，台南現在的義消人數，已不及11年前縣市剛合併時，且過去還一度跌到3400人，經這幾年努力往上拉，已回升到3500人；台南自2019年開始推動企業義消，也是盼緩解義消人力斷層的趨勢。

市府消防局長李明峯表示，業主鼓勵員工加入企業義消，若廠房發生火警等狀況，能第一時間自主防災，而企業義消在專業消防員訓練下，還可成為企業內部自衛消防編組的種子幹部。南市府消防局第二大隊官田分隊20日結合轄內廠商工豐企業在廠區辦理自主防災演練，李明峯到場觀摩，並感謝企業主的支持，讓6名員工加入企業義消行列。

工豐企業董事長胡正德，目前擔任南市府消防局第二大隊消友會處長兼義消大隊顧問，先前亦長期擔任義消二大隊副團長，十分力挺消防人員，胡正德說，公司因生產客製化螺絲起子，故對本身工廠消防設備極為重視，除依法設置各項設備外，並增設滅火乾砂、室外消防栓等，相關設備更增設多國語言操作說明，以利外籍勞工使用。

李明峯現場稱讚胡正德為「企業消防楷模」，對企業內部的各項消防設備運用，比員工還了解熟悉。胡正德說，凡資歷滿半年的員工，都必須學會如何操作滅火器，而此次加入企業義消的員工，不但加保他們的保險、每月另加2000元津貼，且上班日參加消防訓練或支援救災，還會給公假和出差費。