澎湖縣長賴峰偉20日上午參加三總澎湖分院行程時，身心狀況都顯得相當良好，並無異樣。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣的府會首長驚傳多人確診，澎湖縣政府衛生局長蕭靜蓉日前確診之後，陸續傳出議長劉陳昭玲、財政處長鄭嘉薇相繼確診，都屬於無症狀與輕症患者，由於有人懷疑跟15日的府會首長將軍嶼之行有關，但縣府發言人陳其育說實屬猜測。至於縣長賴峰偉20日上午的2個公開行程，行為舉止毫無異樣，神采奕奕。

本月15日望安鄉將軍衛生所舉辦開工動土儀式，縣長賴峰偉帶領縣府工務處、財政處、衛生局等多位局處長，議長劉陳昭玲也偕同議會人員出席，這一行人在搭船全程中都戴緊口罩，不料返回馬公就發現衛生局長蕭靜蓉及衛生局3名工作人員身體不適，經自行快篩後確診。

消息傳出後，出席此次動土典禮的府會人士紛紛自行篩檢，其中議長劉陳昭玲、財政處長鄭嘉薇也確診，所幸他們都屬輕症。當天一同下將軍的縣長賴峰偉，20日上午參加三總澎湖分院首例開心手術記者會、澎湖縣數位學習推動專案辦公室成立儀式時，身體心理狀況都顯得相當良好，並無異樣。