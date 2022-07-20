俄烏戰爭爆發之後，台灣的兵役制度引發外界熱議。美國前國防部長艾斯培昨（19）日建議，台灣應該要不分男女全民皆兵，役期延長到1年以上。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今日就在臉書上表示：「美國講的話，民進黨要聽！」甚至更嗆「操作『抗中保台』成為蔡政府的吸票法寶，在蔡英文執政之後，不斷挑釁中國大陸，讓兩岸陷入兵凶戰危」。

趙少康在臉書上表示，美國前國防部長艾斯培率團訪台，對我們的軍事部署下指導棋，要台灣「增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役應延長為1年以上、強化後備軍人動員能力」。趙少康坦言，「選在這個時候要台灣加強國防，一是想多賣軍火，二是台海緊張情勢的確升高，兩者蔡政府都難辭其咎」。

趙少康更狂轟「操作『抗中保台』成為蔡政府的吸票法寶，導致兩岸緊張又沒有應對方案，只好增加對美軍購」，而艾斯培建議台灣建立「全民國防」觀念，男女都要當兵，趙少康更質疑：「請問蔡英文要不要接受？要不要在卸任前，把義務役期拉長為1年？如果票投民進黨的結果是全民皆兵、兵役延長，信奉『抗中保台』的年輕人接不接受？」

趙少康更點出，因為怕流失青年選票，一向以美國意見馬首是瞻的蔡英文，這次面對艾斯培的建議，低調得不敢正面回應，總統府只能說「感謝艾斯培對國防的關心和重視」，蔡英文一方面替台灣製造危機，又不肯提高我們的防衛能力，真是無能又不負責任的政府。

趙少康坦言，「蔡英文執政後，不斷挑釁中國大陸，讓兩岸陷入兵凶戰危，導致共機擾台次數更加頻繁，綠營還借題發揮，抹紅在野黨」。同時民進黨怕失去年輕票源，不敢把募兵制改回全徵兵制，也不敢把4個月的役期延長到1年，只是不斷增加軍購讓國防預算更吃緊，最後把台灣帶入「準戰爭但無兵可用」的險境。

趙少康也奉勸民進黨，要務實面對問題，既然決心要「抗中保台」，就要下定決心做充分的準備，不能為了害怕丟掉選票，就把延長役期問題丟給下一任總統處理，這樣是非常不負責任的。同時趙少康提醒蔡英文，不是跟美方開幾場交流會議，拍拍照片發臉書，就聲稱自己有能力「抗中保台」，大內宣對確保台灣安全毫無幫助，只是在自己騙自己及騙騙熱血青年的選票而已。