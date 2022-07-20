美國晶片法案表決倒數計時，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）遭外媒爆料，最近一口氣狂押繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）股票最多達500萬美元（約台幣1.5億），引發外界熱議，值得注意的是，7月初迄今，輝達股價已大漲逾12%。財信傳媒董事長謝金河先前表示，斐洛西夫婦都是投資高手，去年兩夫妻的股票投資報酬率56%，比股神巴菲特26%還厲害，在台灣，像斐洛西這樣的投資，一定會有人去指控她有無內線交易？

美國參議院周二（19日）表決眾所矚目的晶片法案，該項法案承諾最多520億美元（約新台幣1.56兆元）的晶片補貼及稅務優惠，主要鼓勵企業在美國建廠，降低對外國半導體的依賴，同時藉此對抗大陸日益強大的競爭。

國會計畫趕在8月休會前通過上述法案，並呈交給總統拜登（Joe Biden）簽署。

華盛頓時報報導，裴洛西辦公室揭露的公告顯示，今年6月17日保羅裴洛西使用選擇權買進20萬股輝達股票，總價值介於100~500萬美元之間，同時脫手蘋果及Visa股票。

6月，包括輝達、英特爾等多家美國晶片大廠，敦促國會盡快落實補貼措施。隨著晶片法案進展，保羅裴洛西的投資時機顯得「相當高明」，也讓美國國會議員的「內幕交易」問題再度受到外界關注，甚至有股票交易APP緊盯保羅交易動向，讓投資人跟進買賣。

財信傳媒董事長謝金河先前表示，斐洛西夫婦都是投資高手，去年兩夫妻的股票投資報酬率56%，比股神巴菲特26%還厲害，在美國，政治人物投資股票，只要申報是合法的，在台灣也要申報，但經常引發政治大波浪，政治人物都談股色變，像斐洛西這樣的投資，一定會有人去指控她有無內線交易？