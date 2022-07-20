現已廢止營業的亨榮公司李姓負責人，2007年、2008年積欠營所稅、營業稅以及罰款共312萬元，行政執行署士林分署多次催繳不成，今年7月12日通知李男到場，但他雙手一攤表示自己無力清償，執行官遂向士林地院聲請管收並通知李妻，得知丈夫被留置，李妻先拿出132萬繳納並辦理分期，3天後變賣一台新購2年的保時捷cayenne coupe，順利救出丈夫免於牢獄之災。

李姓負責人將公司資產2534萬元轉移到家人以及其他公司名下，不願支付積欠稅款，執行署士林分署人員12日要求他到場報告公司財產狀況，他僅說公司已經倒閉，直至聽聞可能遭到管收，才找來太太幫忙。

李妻得知消息後捧來132萬多萬，並表示手邊沒有這麼多現金，剩下的稅款要辦理分期，但士林分署人員查出，李妻名下的資產管理公司有一台價值360萬元的超跑，李妻還一度裝傻，聲稱那台車很舊，沒有價值，被戳破明明是2020年份的車子，她才驚覺早已被查清楚，如果再裝傻恐會害先生入獄，並在3天後說降價求售已找到買主，以333萬多元賣出，其中179萬元全數繳納欠款。

士林分署呼籲公司負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，或輕忽行政執行人員辦案的決心與毅力，應自動繳清欠款，以免遭受限制出境及拘提、管收之強制處分。