桃園市政府20日舉行桃園市民卡「紅利桃子」千萬振興開跑記者會。（陳夢茹攝）

桃園市政府自2015年推出市民卡後已發行逾180萬張，使用人次達5億7千萬人次，這次推出「市民卡紅利桃子」智慧生活平台，祭出千萬振興經費，主打1點可折抵1元，要讓民眾有感，15日起至11月30日將有各式振興加碼活動，全台民眾只要填寫基本資料註冊後即可加入。

鄭文燦表示，桃園市民卡的發行相當成功，讓他思考下一步該如何讓市民卡更加完善，紅利點數是新用卡的消費機制，要順利執行其實不容易，要符合民眾使用使用習慣且特約商店也要多，這次「市民卡紅利桃子」振興活動邀請長期支持桃園的5大企業參與，包括中華航空、台北富邦銀行、一卡通、第一銀行及國泰人壽，贊助超過百萬元的紅利桃子。

鄭文燦說，為鼓勵民眾疫後走出戶外旅遊消費，即日起至11月30日，「市民卡紅利桃子」平台將結合各局處振興活動，送出千萬元台幣等值的紅利桃子點數，全台民眾皆可加入，不用下載軟體，紅利桃子將以點數發放模式進行，「1點等同於1元」，可至全市超過千家特約店家消費折抵。

參與「市民卡紅利桃子」智慧生活平台的店家指出，疫情期間餐飲業大受打擊，趁著疫情趨緩又搭上紅利桃子活動，預期可增加客源、增加營收，以過去的經驗來看，民眾對於優惠活動都會很踴躍地去兌換，店家也可獲得實質收益。

資科局長余宛如表示，即日起民眾只要透過網址填寫基本資料註冊，並參加活動問答任務，即可獲得紅利桃子點數50點；前往特約店家單筆消費滿50元以上，將立即再贈50點，最高回饋可達100點，只要透過平台點選「掃描」功能，掃描特約店家立牌即可進行紅利折抵。

余宛如說明，「市民卡紅利桃子」平台整合各局處振興加碼活動，非桃園市民也可使用紅利桃子，包括觀旅局「桃園旅宿千元住宿金」活動，除了發出1000元補助金外，紅利桃子更加碼贈送1000點；農業局推出「桃園市防疫有機蔬菜箱」，凡購買者將加贈紅利桃子30點；經發局也推出「你吃飯我買單2.0」登錄發票週週抽吃飯金活動，中獎人完成吃飯金兌獎後，將加贈紅利桃子300點。