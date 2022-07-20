澎湃新聞20日報導，在美國國會兩黨議員討價還價近兩年後，價值逾500億美元、意圖振興美國半導體製造業的「晶片法案」（CHIPS Act）再次登上檯面。參議院19日以64票比34票通過一項程序性投票，為下周末前參眾兩院表決該法案奠定基礎。上海社會科學院國際問題研究所副研究員吳其勝表示，美國國會推動的「晶片法案」，違背基本的市場規律，動用政府力量強行改變半導體領域的國際分工格局，強迫半導體企業在中國和美國之間選邊站。

吳其勝指出，美國國內也存在反對推進該法案的聲音。一些經濟保守派認為，政府不應該過度干預市場，認為政府的半導體補貼是浪費納稅人的錢。

這項「晶片法案」由參議院多數黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默和其他參議員起草。

最終的法案文本在7月19日的程序性投票之前尚未公布。但路透社引述參議院助理消息稱，法案內容包括向美國半導體公司提供約540億美元補貼，及一項新的、為期4年的25％稅收抵免，以鼓勵企業在美國建廠。稅收抵免估值約為240億美元。

值得一提的是，由於美國政府此前承諾的520億美元的補貼遲遲未到位，美國和亞洲的晶片製造商7月初還警告稱，他們恐怕不得不延後或縮減在美國的投資，這或也是近期「晶片法案」再度獲得推進的外部因素。

不過，由於美國國會8月有休會期，外加11月舉行的期中選舉臨近，想要在短期內通過「晶片法案」顯得愈發困難。

值得注意的是，拜登政府不僅想在國內振興半導體製造業發展，還企圖聯合盟友，控制全球晶片供應鏈。今年3月，美國向3個主要晶片製造商所在的韓國、日本、台灣等方面提議組成「晶片四方聯盟」（Chip4）。眼下，是否「入群」壓力來到韓國一方。韓聯社報導稱，美政府已要求韓國在8月31日之前答覆美方是否加入四方聯盟。

在回應「美國要求韓國8月底前答覆是否加入晶片四方聯盟」這一事件時，趙立堅19日在中國外交部例行記者會指出，美方一貫標榜自由貿易原則，卻試圖人為推動產業轉移、脫鉤。趙立堅還呼籲道，「希望有關方面從自身長遠利益和公平、公正的市場原則出發，多做有利於維護全球晶片產業鏈、供應鏈穩定的事。」