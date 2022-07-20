法務部國兩司檢察官黃柏翔（陳志賢攝）

法務部20日表示，跨國受刑人移交是法務部重點推展之國際合作業務，近年來，我國已遣送7名德籍受刑人、2名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人與1名波蘭籍受刑人返回其母國繼續服刑，另接返2名我國籍受刑人自史瓦帝尼王國返台服刑，成果豐碩。

法務部國兩司指出，面對疫情在全球肆虐，法務部國兩司以跨國合作為基礎，突破疫情困境，跨越國界藩籬，今年上半年順利完成3名受刑人移交，其中2名係自史瓦帝尼王國接收我國籍受刑人返台服刑、1名遣送英國籍受刑人返回英國服刑。

其中接返2名台籍受刑人回國服刑，歷經波及，自2018年收到2人申請，先於2019年2月27日與史國締結台史受刑人移交協定，執行期間雖歷經疫情爆發，全球交通停擺及行政運作受阻等重重考驗，終於在今年3月17日順利將2人接返服刑。2名受刑人目前在台中分監服刑，學習從事手工業製作技能，家屬也常前往探望，2人均表示「能回台灣就是好」，深表真心悔過而安心服刑。

此外，1名英籍受刑人2020年10月間透過英國在台辦事處提出申請，審議小組開會決議同意遣送，該受刑人已於今年6月24日上午順利移交英國警官帶返英國入監執行。

法務部表示，法務部秉持法治精神與人道主義，持續不懈地與他國合作，逐步開拓出一條跨越國界的返鄉之路，不僅免除親人千里相隔之苦，更使受刑人安心服刑及順利復歸社會。未來法務部仍將持續努力，透過國際合作，幫助更多跨國受刑人踏上返鄉路。