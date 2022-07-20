受到疫情及嚴查邊境走私影響，國內毒品黑市價格水漲船高，有製毒集團覬覦豐厚利潤，選在高雄市鳳山區某高級住宅區內提煉毒品安非他命，屏東警方接獲線報前往查緝，逮獲以54歲吳姓男子為首的製毒集團，起獲28公斤安非他命，市價超過5000萬元，全案移送高雄地檢署偵辦。

警方調查發現，近來因疫情及嚴查邊境走私，國內毒品價格較高，製毒集團覬覦製造安非他命豐厚利潤，利用麻黃素提煉成品後，再轉賣他人牟取不法利益。

警方接獲情資後組成專案小組，見時機成熟，隨即展開攻堅逮捕行動，在高雄市鳳山區誠愛一街一處民宅，攔截準備駕車離開吳男，並在製毒處所內查扣安非他命成品重約9.5公斤、液態半成品毛重約18.5公斤、製造毒品工具及化學原料1批等證物，並拘提共犯陳姓及黃姓等2名共犯到案，吳姓及陳姓犯嫌經法院裁定羈押。

以現場查扣的安非他命成品、液態半成品共28公斤，如流入市面到毒品人口手裡，每人以施用1公克量計算，約可提供2.8萬人次施用，所幸警方即時將嫌犯查緝到案，防止毒品危害國人。

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