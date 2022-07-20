升大學究竟該如何選擇，高雄市義守大學為了讓大學準新鮮人和父母可以更瞭解大學生活的面貌，將在23日舉辦新生入學說明會，為了呈現學校教學場域特色，以拍電影規格製作一部場域介紹影片，甚至也將邀請家長與學生一起參觀宿舍。

義守大學全體動員籌備新生說明會，其中「傳播與設計學院」電影與電視學系，特別以電影等級的拍攝手法，邀請學校熱舞高手，在校內的「元宇宙科技藝術設計中心」、「ISU Cooking Studio ＆ Library特色中心」及「智慧機械實習工廠」等特色場域，以多元的舞風帶著大家從鏡頭看見場域亮點，更展現出影視系學生在影片腳本創作和拍攝剪輯手法，都具堅強且高水準的實力。

義守大學投入資源打造最高規格的教學場域，像是「元宇宙科技藝術設計中心」，只要頭戴智慧AR眼鏡，就能瞬間遊走各國家或星球，所有的不可能都能在義守大學實現。

此外，義守大學為積極培育觀光產業人才，打造全國首創「ISU Cooking Studio ＆ Library特色中心」，以示範廚房、美食攝影棚、圖書室等空間概念，營造跨域學習的多元平台。

一向引領前瞻產學教育的義守大學，是半導體產業人才的培育基地，近日新建置完成的「智慧科技創新中心」，將AI與各院系所跨域結合，涵蓋智慧醫學與體感科技區、XR／元宇宙區、AI機器人互動區及AI新創基地等。

家長與準大一學生最關心的宿舍環境，也將安排導覽介紹，義守大學五星宿舍，以渡假村氛圍打造優質的居住品質，約6800個床位，提供多種房型選擇，加上鄰近購物中心，還有「國際學伴寢」，讓大一新鮮人能夠認識外國同學，藉此學習其他國家的語言與文化。