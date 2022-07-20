賈靜雯因腸胃炎只能線上參與家扶基金會公益活動。（摘自家扶基金會直播影片）

金馬、金鐘影后賈靜雯受邀擔任家扶基金會《無窮世代》年度代言人，原本20日下午要出席公益微電影記者會，臨時因嚴重腸胃炎無法親臨現場，只能以視訊方式線上參與，賈靜雯對於臨時缺席記者會現場頻頻抱歉，表示：「昨天半夜拉肚子到剛剛，但是身為代言人看到影片的分享很感動。正能量可以帶來歡樂」，她透露怕自己氣色太差還特別上了底妝，但黑眼圈仍遮不住。經紀人說今早臨時發現是腸胃炎，醫生交代她要好好休息，請大家不用擔心。

她親訪扶助家庭的過程看見家扶媽媽們為了孩子與家庭，不畏艱辛扛起整個家，也想起自己的爸爸早逝，媽媽堅毅撐起這個家，覺得親切有感。因此呼籲社會大眾一起成為弱勢家庭的力量，支持他們改變、邁向脫貧。

賈靜雯親訪扶助家庭，與家扶兒在葡萄園藤蔓下進行線上學習。（家扶基金會提供）

賈靜雯擔任家扶基金會《無窮世代》年度代言人，並與金鐘獎導演王小棣合作拍攝公益微電影，雙「金」為公益再度攜手。賈靜雯回憶第一部劇《佳家福》的製作人正是王小棣導演，兩人暌違30年因公益再度合作。她回憶剛出道與小棣老師合作時自己才15、16歲，那時候邊拍戲還要讀書、準備聯考，也根本不會表演，「是小棣老師教了我們很多，因為跟老師合作《佳家福》、《母雞帶小鴨》，開啟我的演員之路，讓我知道演員要很敬業、要很認真」。