光榮國中黃潮鴻摘下國男組標槍2連霸，並改寫去年自己創下紀錄。（新北市教育局提供）

全國中等學校運動會1日起以3階段方式辦理15項運動賽事，復賽第1、2階段10賽事於今告一段落，新北選手共獲63金、51銀、58銅戰果，總獎牌累計至82金、81銀、85銅，新北好手更在田徑賽事打破2項大會紀錄；第3階段體操、軟式網球、拳擊、擊劍、卡巴迪等5項賽事將於23日展開。

新北市教育局表示，新北在田徑賽事共取得8金11銀5銅佳績，並打破2項大會紀錄，包含摘下國男組標槍2連霸，除了光榮國中黃潮鴻改寫去年自己創下大會紀錄，還有衝破高男組田徑1500公尺高懸21年大會紀錄的海山高中林祐安。

海山高中教練洪文進表示，林祐安國中念普通班，因體適能測驗成績亮眼，經體育老師推薦於國二下學期進入田徑隊。首次練跑跑姿如傳說中黑人跑法，讓教練團眼睛為之一亮，雖然每日僅課後訓練1小時，但隨即隔年國三在全中運榮獲1500公尺第6名，初次展現驚人天賦。

林祐安完賽後鬆了口氣表示，這次拿下首面全中運金牌，居然還打破21年大會紀錄，是沒有預期料的驚喜，感謝教練得知賽事延期至七月，即時調整平日訓練時間，讓自己能逐漸適應高溫，才可以在比賽中舒適、順利完賽。

角力代表隊則摘下18金12銀20銅，其中達觀國中小囊括7金3銀5銅並榮獲國男組角力團體總錦標第1名。另外，桌球獲得5金2銀2銅佳績，獨攬大會4座團體總錦標中的3座，由海山高中拿下睽違10年高男組團體總錦標第1名。

淡江高中則雙料摘下高女組及國女組團體總錦標第1名；木球則皆由丹鳳高中取得4金4銀3銅好成績。游泳代表隊也獲18金13銀9銅亮眼成績，其中中和高中吳以恩包辦高女組游泳50公尺仰式、100公尺仰式及200公尺仰式3面金牌且皆完成2連霸殊榮。