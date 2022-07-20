帥氣男星鄒成恩與妻子愛寶2016年結婚，同年兩人生下兒子乖寶，家庭生活美滿，妻子愛寶是護理師，偶爾也會上節目分享家庭趣事，近期愛寶上綜藝節目分享婆婆信教很虔誠，有一次愛寶吃飯喉嚨卡到魚刺，婆婆竟叫她要跪下懺悔，現場嘉賓廳到都傻眼。

鄒成恩的妻子愛寶近期上談話性節目《醫師好辣》，她分享自己一家是和婆婆一起住，婆婆是虔誠的宗教信仰者，也希望兒子媳婦一家能一起修身養性，愛寶說為了體貼婆婆習慣，選擇初一十五吃素，但婆婆則希望可以每天都吃素，連小孩最好也全素，讓愛寶不太能接受，畢竟孩子還在發育期，雙方飲食觀點有分歧。

愛寶說：「只要是小孩生病，或是我們自己生病，只要我們身體有任何狀況，婆婆都認為跟沒有吃素有關」，覺得是因為吃太多肉造孽，才會有這樣子的狀況，有一次愛寶吃魚肉時，魚刺不慎卡在喉嚨位置，嘗試了很多辦法魚刺還是卡住，讓愛寶非常緊張，趕緊跟老公說明狀況，沒想到讓婆婆聽到了，婆婆也很緊張直接跟愛寶說：「我跟妳說，這隻魚怨念很深，妳趕快去跪拜，跟它懺悔。」

超誇張說法讓愛寶傻眼，回婆婆：「我說媽可是很痛這樣子」，婆婆很堅持直言：「快！現在馬上去（懺悔），這樣才不會有事」，鄒成恩則在中間打圓場，先帶老婆愛寶去看醫生取出魚刺，愛寶回家後還是有照婆婆的信仰去懺悔，坦言是為了家裡和諧。