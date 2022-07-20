華碩(2357)ZenScreen系列可攜式螢幕，今再推出三款全新代表作，三款螢幕均配備USB-C連接埠，使用者可透過單一連線即可輕鬆傳輸影像、資料與電力，以簡潔有序的作業空間，提升工作效率。值得一提，三款螢幕都可以連接手機，只要手機的Type-C支援DP Alt模式，並可供電達10W以上。

今天推出的三款ZenScreen系列，其中榮獲2022德國紅點設計大獎，以及美國消費性電子展創新獎的ASUS ZenScreen OLED MQ16AH，採用15.6吋FHD (1920 x 1080) OLED面板，擁有100% DCI-P3廣色域、Delta E < 2色彩準確度和100,000:1的超高對比度，可呈現出色視覺；加上內建近接感測器，未使用時還能自動調暗亮度、節省電力，避免螢幕影像烙印。重量為0.65kg。

另2款為ASUS ZenScreen OLED MQ13AH重量為0.49kg，以及14吋FHD (1920 x 1080) IPS的ASUS ZenScreen Ink MB14AHD重量為0.87kg。

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD的FHD IPS面板，支援10點觸控，以及隨附的ASUS Pen(SA201H)主動式觸控筆，具備Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0技術、4096階壓力感應，筆觸自然流暢，並相容於Microsoft Windows Ink、Whiteboard與OneNote等程式，可隨時隨地進行書寫、繪圖、線上學習或會議；不使用時，內建的磁鐵還能將觸控筆吸附於螢幕頂端，使用更直覺便利。

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD內建無段式支架，可提供最大150水平或垂直螢幕轉軸角度，搭配DisplayWidget Lite軟體，還能感測螢幕方向，自動切換橫向、縱向模式，滿足不同使用情境。有別於多數可攜式螢幕，ASUS ZenScreen Ink MB14AHD除配備兩個可支援電源輸入，以及DisplayPort Alt模式的USB-C連接埠，另設有一個micro HDMI，以提供豐富連線功能。