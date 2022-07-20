美國電動車大廠特斯拉將在周三公布第二季業績報告，料將顯示中國防疫封控和新廠遲遲未能進入狀況帶來的壓力，而投資人最關注的焦點將是年底情況能否顯著改善。

在執行長馬斯克提起之後，特斯拉已經展開裁員計畫，分析師曾表示，這意味著該公司第二季的情況可能相當嚴竣。馬斯克在6月時表示他對經濟有一種「超級糟的感覺」，之後又說特斯拉在德州和柏林的新廠是「巨大的金爐」，燒掉了數十億美元。

此外，來自其他電動車製造商的競爭日益激烈，以及特斯拉超級工廠和眾多供應商所在上海疫情反覆，使特斯拉承受更多壓力。

Curzio Research執行長Frank Curzio表示，市場對特斯拉第二季表現的預期非常低，關鍵在於他們會說些什麼，因為對這家公司下半年的期望非常高。

根據Refinitiv調查，分析師預估這家電動車龍頭廠第二季營收為172.3億美元，較第一季創下的歷史新高下滑8%。此外，分析師預期特斯拉第二季經調整後每股盈餘為1.86美元，較去年同期大減42%。

今年4月時馬斯克還信心滿滿，稱特斯拉今年交車量可望提高60%，以此估算約全年交車近150萬輛。但投資公司Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，許多分析師預期這個數字可能接近140萬輛，也想聽聽馬斯克在經濟可能衰退之際是否對需求仍然如此樂觀。

特斯拉上半年共交付564,743輛汽車。由於中國封城停工重創特斯拉的工廠和供應鏈，其第二季交車量較第一季減少17.9%。

在疫情爆發初期，特斯拉應對供應鏈挑戰的表現遠優於競爭對手。德銀分析師Emmanuel Rosner表示，因調漲價格和削減成本，特斯拉或許會給投資人帶來驚喜。

目前Model Y長程版訂價為65,990美元，自2021年初以來已經調漲逾30%。

特斯拉下半年的生產前景高度仰賴上海廠，該廠才剛剛擺脫長達兩個月的封鎖，但現在又再度面臨疫情反彈。

特斯拉的另一個挑戰是市場競爭日益白熱化。德國福斯汽車執行長Herbert Diess日前才表示相當看好下半年表現，且由於晶片短缺問題緩解，福斯可望在趕超特斯拉上取得進展。

馬斯克6月時曾經在推特上稱「現代汽車的表現相當不錯」，他指的是這家南韓汽車製造商持續在美國市場攻城略地。

在周三發布財報後，馬斯克可能還得交代一些生產和需求之外的問題，包括他試圖從收購推特的交易中脫身，以及在一位知名的公司高層辭職後，特斯拉實現全自動駕駛的計畫進展。其德州廠在提升4680新電池產量以擴大電動車生產是否取得進展，也將是投資人關注的問題。

此外，隨著近來加密貨幣價格暴跌，分析師估計特斯拉持有之比特幣價值已經下滑，可能導致數億美元的資產減值。