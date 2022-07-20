小米今（20）日舉辦新品發布會，宣布Xiaomi 12系列再添新成員，推出輕薄旗艦Xiaomi 12 Lite、首款2 in 1筆記型電腦產品Xiaomi Book S，小米台灣總監蔣坤揮今受訪表示，面對智慧機市況不佳，小米將做好自己在控管上的作業，並發揮高性價比以及產品多樣化的優勢，另外，小米引進首款二合一筆電，也是想要試試看台灣市場的水溫。

蔣坤揮表示，目前全球市場總量確實一直在萎縮，小米在產品規劃上秉持著嚴謹的操作，因此，在銷售表現上一直在規畫路徑，呈現逐月逐月在提升，小米能做的就是把產品準備好，做好自己在控管上的作業，避免不必要的缺貨情況。他強調，小米對庫存和供應鏈管理，都一直很謹慎控管，對庫存狀況可以掌握，他強調，小米對庫存和供應鏈管理，都一直很謹慎控管，對庫存狀況可以掌握。

再者，面對下半年傳統蘋果、三星都會有旗艦機上市，蔣坤揮表示，小米希望可以維持步調，做一個穩定的成長，自認小米具有性價比、多樣選擇的優勢，有利於維持住一個持續成長得動能，小米目前手機非手機比重約55:45。

回顧上半年台灣手機市場，蔣坤揮表示，以小米產品來說，上半年萎縮的很平均，高中低階都有，沒有集中在那一個區塊，但小米自家還是上升的趨勢(營收市場占有率)，且量、價的成長是持平的。此外，小米在運營商的手機銷量也是呈現逐季提升，未來若運營商可以把補貼資費政策轉移到5G也會帶動5G智慧機。

Xiaomi 12 Lite配備6.55吋FHD+ AMOLED大螢幕，具備HDR10+、Dolby Vision以及TrueColor技術。處理器部分，Xiaomi 12 Lite搭載高通Snapdragon 778G 5G處理器，搭配有助於高效散熱的高效能石墨；同時，輕巧纖薄機身內建4300mAh大容量電池，提供67W快充功能，可在41分鐘內快速滿電。

Xiaomi 12 Lite推出輕潮綠、輕潮粉、質感黑三種繽紛色系，提供8GB+256GB售價13999元，將於8月1日起於小米商城mi.com、小米之家33間實體門市、中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)，以及各個合作電商開賣，於電信門市與通路搭配指定5G資費方案，Xiaomi 12 Lite只要0元起。

消費性電子手機、筆電等市場正值快速萎縮階段，小米卻選在此時引進首款筆電產品入入台灣，蔣坤揮表示，這是小米第一次引進二合一連網筆電的功能型筆電進入台灣市場，也是首次引進搭載Windows介面的產品，對小米來說，主要是測試看看在台灣市場是否有競爭力，所以目前沒有設定目標。且因為觀察到雙A品牌(華碩、宏碁)在台灣市場市場很穩定，所以也沒將產品設定在傳統筆電，希望可以引發市場的注意。

Xiaomi Book S 12.4搭載高通Snapdragon 8cx Gen 2旗艦級64位元ARM處理器，採用八核心CPU、7nm製程，實現絕佳效能；搭配全新Windows 11介面，能與2合1筆記型電腦進行最佳互動，無論是搭配鍵盤、觸控筆，或者以手指進行觸控，都能享有流暢的使用體驗。同時，Xiaomi Book S 12.4擁有長達13.4小時的電池續航力，搭配額外附贈的Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C版，以長效續航、高效快充讓用戶隨時滿電上陣，Xiaomi Book S 12.4售價20,995元，將於8月1日開賣。

同時，小米也再度擴大智慧家庭版圖，一口氣釋出多款智慧新品，推出全新Xiaomi智慧顯示器A2系列、Xiaomi超輕量無線吸塵器與Xiaomi智慧破壁調理機等智慧新品，並首度跨足寵物領域，推出Xiaomi 智慧寵物餵食器及Xiaomi 智慧寵物飲水機，為寵物照護提供全新的智慧解決方案，以更多元的智慧產品涵蓋居家生活全場景。

另外，小米今日也同步宣布「服務再升級、體驗更多點」，台灣市場第二間直營服務中心「小米台中直營服務中心」將於8月13日正式在台中一中商圈開幕，開幕當日祭出「五大好康服務」。