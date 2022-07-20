台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網推出《香約七夕》活動，自7月21日至8月8日網羅全館超過600大專櫃品牌限時下殺5折起，預估今年七夕可帶動專櫃美妝保養銷售成長40%。
七夕將至，momo購物網分享，近兩周彩妝銷售年增達100%，以經典保養品、色選多樣化的唇膏及療癒系的香氛為主打的七夕限定組最受消費者青睞，momo祭出《香約七夕》助攻，自7月21日至8月8日精心網羅全館超過600大專櫃品牌限時下殺5折起，且下單滿額即抽777 momo幣，預估今年七夕可帶動專櫃美妝保養銷售成長40%。
momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，富邦媒6月合併營收約為88.64億元，年增6.46%，為歷年同月新高，亦是單月歷史第三高，累計前6月合併營收約新台幣480.76億元，較去年同期成長18.4%，再創歷年同期新高。
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