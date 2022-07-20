有些女性面對愛情時，容易被沖昏頭，就算明知對方是渣男，依舊奮不顧身的付出，直到被甩後才會清醒。《搜狐網》分享3個容易遇到渣男的星座女，她們因為太信任另一半，就算隱約感覺到對方劈腿，依舊會選擇睜一隻眼閉一隻眼。

1.牡羊座

牡羊女屬於「愛到卡慘死」的類型，一旦喜歡上一個人，就會全心全意地付出，不會過問伴侶要跟誰出去等，就算察覺到不對勁，也會選擇信任對方，甚至睜一隻眼閉一隻眼，所以她們很容易遇到渣男，就連被騙了也不知道，以至於經常出現全世界都知道他男友出軌，但牡羊女卻是最後一個發現的狀況。

2.雙魚座

雙魚女個性浪漫，對愛情充滿憧憬，一旦有人示好，她們就會腦補許多劇情，屬於容易被追到手的類型，甚至時常成為渣男的目標，因為渣男喜歡到處撩人，而雙魚女一被撩就上鉤，甚至很快就會付出真心，但渣男沒多久就會玩膩了提分手，雙魚女才會驚覺自己被耍，建議她們在進入一段戀愛時，還是要花一點時間觀察。

3.處女座

處女女感情裡的忍耐度極高，就算在曖昧階段，早已發現對方沒這麼愛自己，她們依舊無所謂，甚至會麻痺自己「他只要對我好就好」，交往後就算知道男友出軌，她們還是會選擇原諒對方，但每一次都會被傷得很重，這也使她們更加堅強，唯有感到絕望才會真正放手，不過若遇到真命天子，由於她們非常好相處，因此感情基本上都能維持很久。