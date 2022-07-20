今年大聯盟明星賽留下的不只是精采投打鏡頭，還有一些球星聊天嗆聲的聲音也被呈現給觀眾。美國轉播單位與大聯盟合作，讓部分球員和裁判在比賽中戴著耳麥，有人用來和主播講故事，捕手直接透過耳麥和投手溝通，讓電視前的觀眾都知道投手的下一球。

洋基捕手崔文紐（Jose Trevino）是這次話比較多的球星，他過去4季在遊騎兵表現平庸，沒想到本季轉到洋基居然入選明星賽。他上場打擊時嘴裡不斷叨念著：「不敢相信我能打明星賽，天哪，這好不真實。」

"Wow, I can't believe I'm an All-Star, man. This is unreal." 🥹



This @HipHipJose5 at-bat is everything great about the #AllStarGame pic.twitter.com/CUQ1Fc0qmJ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 20, 2022

崔文紐上壘之後繼續和主播閒聊，說他向大谷問了一個問題，讓大谷有點訝異。「我問大谷用哪一種高蛋白，因為他很壯。他像是笑著問我，我怎麼會懂得這樣說？」崔文紐是用日語問大谷的，他去年的隊友有原航平（日本投手）教他一些日語，崔文紐特別寫下來做成小抄。崔文紐又稱讚大谷是當今最好的球員之一，「當然還有99號。」99號就是洋基外野手賈吉（Aaron Judge）

賈吉與另一個隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）都入選美聯外野手，在守備時用耳麥聊天，說他們經常在休息區玩比手畫腳的小遊戲，猜測投手的下一球，看看左投柯特斯（Nestor Cortes）的怪異投球準備動作，其實都沒有閒著。

洋基投手寇爾（Gerrit Cole）戴著耳麥和對面的勇士左投弗里德（Max Fried）聊天，寇爾問弗里德，有沒有敲過全壘打，弗里德說從來沒有：「這很不幸，但我有敲過1支再見安打。所以我是用全壘打去換了那支再見安。」接著寇爾得意地說，自己有敲過3轟，但是跑壘動作太難看了，後來都不敢看重播。

DJ @Alek_Manoah6 is taking requests 🎶



We'll charge that HBP to John Smoltz 😂 pic.twitter.com/VuAikuaJsd — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 20, 2022

藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）甚至開放點歌，詢問主播要他投什麼球，球評史莫茲（名人堂投手John Smoltz）叫他投一顆低處滑球，結果砸在打者麥尼爾（Jeff McNeil）腿上成為觸身球！藍鳥官推笑說這球應該要找史莫茲算帳。