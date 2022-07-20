竹南鎮公所將離岸風電業者回饋金2720萬元全數換成教育商品券發給鎮內學童。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所將離岸風電業者回饋金2720萬元全數換成教育商品券發給鎮內學童。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮近海區域已成重要離岸風電場，外商的離岸發電機都已設置完畢，竹南鎮公所在立委陳超明的全力支持下，向風電業者爭取地方回饋金共2720萬元，加上公所自籌1百萬，全部款項用來發放14100名全鎮國中小學生的教育商品券，每人可得2200元的商品券，並從7月24日起分批發送，期望可在新學期開始提供學生購置新用具。

由國內廠商及外商聯合組成的風電集團，在竹南鎮長青之森至龍鳳漁港間外海架設離岸風車，並在長青之森設置接受電纜站及昇壓站等設施，施工初期曾招致竹南鎮民反對，經立委陳超明帶領竹南鎮公所等與廠商多次協調後，獲得廠商同意設置回饋金給竹南鎮、後龍鎮民。

竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金總額達2720萬元，鎮長方進興經多方商討回饋金使用方式，最後決定以教育商品卷，發放給鎮內14100位國中小及幼兒園學童，每人2千元教育卷及2百元贈品禮卷，用以購買學習用品。第一階段發放時間將從7月24日開始，分別是0724、0731、0806、0807、0813、0814、0821、0827、0828等日期，鎮公所請家長依各校領取時間，至公所3樓禮堂領取。

竹南鎮長方進興表示，這次教育商品卷發放，要感謝立委陳超明協助向離岸風力發電廠商爭取2720萬元回饋金，公所再配合100萬元，總共2820萬元，全數發放給鎮內14100名國中小及幼兒園學童，每人可領到2000元的教育商品卷及200元的贈品禮卷，可用於各合作商家購買文具用品、圖書雜誌、學習用具及運動用品、器材等物品。

鎮公所表示，首波發放時間將自0724日起，利用週六、日在公所三樓大禮堂發放，請各位家長配合各校發放時間表，攜帶領據及相關證明文件前來領取。

方進興鎮長表示，教育是百年大計，他就任鎮長後，在代表會主席何秀綿與各代表支持，及公所財政允許下，除了每年發放幼兒園、國小學童每人2000元教育補助金外，並將風力廠商回饋金全數用在教育方面，讓學童可以購買所需學習用品，也減輕父母的經濟負擔。