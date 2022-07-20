新北市土城重劃區近年陸續有新建案落成，因該區域早期受限私有地，汙水設施無法完整布設，現有超過10處以上社區仍是採用化糞池系統，與周邊住宅形成反差。市議員黃永昌表示，這些住宅地下室都有沼氣味、滋生蚊蟲問題，就連捷運海山站都尚未接管，呼籲市府加速進度。水利局指出，市地重劃委員會6月已審議通過，預計花費1.69億元市地重劃區盈餘款，解決學府路、青雲路等路段的接管問題，預計2026完工。

土城暫緩重劃區早期因劃設在軍事禁限建範圍，各項建設開發受到軍方嚴格限制，市府為活化土地，依據都市計畫規定，採市地重劃方式規畫開發，不少新建案近年也落腳此處。不過，土城暫緩重劃區在地政局工程階段時，因周邊既有道路受限私有土地問題，導致公共汙水管線設置無法完整布設。

重劃區2016年完成至今，仍有多處區域未與下游公共汙水下水道銜接，多處社區未能申請完成汙水接管，改為設置化糞池。

黃永昌表示，不少社區住戶去年開始反映汙水接管問題，相較於土城其他區域，重劃區明明開發較晚，卻只能安裝化糞池，導致社區地下室一直有沼氣等難聞氣味，又容易滋生病媒蚊，令住戶相當困擾。

黃永昌說，不僅土城暫緩重劃區多處社區大樓未接管，就連捷運海山站至今仍是使用化糞池，難怪土城公館溝還是臭得要命，呼籲市府加速處理轄內各大重劃區汙水接管問題外，也須盤點轄內捷運站的汙水設施，根治惡臭問題。

水利局表示，重劃區應優先排除公共管網障礙，才可銜接汙水接管，市府已啟動「市地重劃區公共汙水下水道後續建設及障礙管段銜接計畫」，預計花費1億6908萬元改善，並依據平均地權條例規定，召開市地重劃委員會，目前已審核通過。

水利局指出，該案工程範圍包括土城區學府路、學士路、青雲路、清和街、明德路1段與金城路1及2段間，面積約45公頃，完工後約有2250戶完成汙水接管，全案預計明年發包、2026年完工。