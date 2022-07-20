（17:10更新，補充戴資穎賽後說法）BWF超級300系列台北羽球公開賽，台灣球迷期待的一姐戴資穎，今天（20日）下午4點半後登場，面對世界排名第127的烏克蘭選手布霍娃（POLINA BUHROVA），小戴展現絕佳宰制力，短短22分鐘以22比5、21比7輕鬆獲勝，第二輪迎戰從資格賽打進來的同胞選手洪恩慈。

首局戴資穎只花9分鐘就收下，前半局更是11比1絕對領先，場邊球迷也不斷替小戴加油，為她集氣，小戴不到10分鐘就先收下一局；第2局戰況也複製首局，儘管換邊，布霍娃依然無法給小戴太多威脅，前半局小戴11比2進入技術暫停，穩穩朝勝利前進，兩局比賽布霍娃只能從小戴手中拿到12分。

賽後戴資穎笑說，之前在馬來西亞比賽時就有看過這位烏克蘭選手，當時還跟團隊討論這位女將長得很可愛，沒想到台北賽第一輪就碰到，自己今天比賽先以適應場館風向為主，「星期一來練球時覺得風向還蠻詭異的，不過今天打起來還可以，所以蠻多求判斷精準，但其實4面場地風向都可能有些微變化，我也很期待下一場會被排在哪個場地。」

至於上一站新加坡因為左腿腿後肌拉傷退賽，戴資穎表示，目前算是有復原一些，「有休息幾天再慢慢恢復訓練，回來台灣也有持續訓練，今天首戰下場狀況還可以。」

戴資穎在2022台北羽球公開賽首輪輕鬆過關。（杜宜諳攝）