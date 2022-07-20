俄羅斯總統普丁19日稱，俄羅斯減少對歐洲供應天然氣是西方自己的錯。

俄羅斯供應歐洲天然氣的「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1）21日歲休結束後會不會重新供應引發關注，普丁19日暗示將恢復供氣，但是警告如果渦輪機沒有返回，將進一步減供。他也嘲笑西方因為能源危機轉而推動綠能的政策。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）等外媒報導，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）日前以年度歲修為由，中斷透過北溪天然氣1號管線供應歐洲天然氣，歲修預計21日結束，外界關注俄羅斯會不會恢復供氣。

俄羅斯總統普丁19日前往伊朗舉行峰會時暗示管線將重新運作，他說「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在、也將會全力履行所有義務」。外媒形容這是普丁至今最明確的暗示。

不過他也警告，如果其中一座天然氣渦輪機沒有盡速更換的話，透過北溪1號供應的天然氣將減半，可能從一天6000萬立方公尺降至3000萬立方公尺，或是降至總產能的1／5。

北溪天然氣1號管線始自俄羅斯的波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站，壓縮站內一共有6座大型渦輪機，是管線得以將天然氣輸送至西歐的重要設備。在7月中歲修以前，北溪1號一共只有2座渦輪機運轉，其餘都交由德國西門子能源（Siemens Energy）公司維修，西門子先前將其中一座渦輪機送往加拿大維修，後續加拿大以制裁俄羅斯為由不願返還，直到近期才運回俄羅斯。

普丁表示，7月底將關閉目前正在運轉中的其中1座渦輪機進行維修，如果屆時加拿大返還的渦輪機無法及時抵達，到時能運轉的渦輪機只剩下1台，輸往歐洲的天然氣將減少。

除了警告減供以外，普丁昨日也嘲諷西方國家為了減少對俄羅斯的依賴，轉而推動綠色能源的政策。

他說：「他們是非傳統關係領域裡的優秀專家，在能源領域裡，他們也決定依賴非傳統能源－太陽及風。」

他又接著嘲諷：「他們自己關閉所有東西，然後又找人來怪，如果不是那麼可悲的話會蠻好笑的。」

文章來源：Putin says gas giant Gazprom to fulfil obligations ‘in full’
文章來源：Putin claims Russian gas giant Gazprom will fulfil its promises 'in full'
文章來源：Putin warns EU that gas supplies could keep dwindling
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