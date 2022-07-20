俄羅斯總統普丁19日稱，俄羅斯減少對歐洲供應天然氣是西方自己的錯。

俄羅斯供應歐洲天然氣的「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1）21日歲休結束後會不會重新供應引發關注，普丁19日暗示將恢復供氣，但是警告如果渦輪機沒有返回，將進一步減供。他也嘲笑西方因為能源危機轉而推動綠能的政策。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）等外媒報導，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）日前以年度歲修為由，中斷透過北溪天然氣1號管線供應歐洲天然氣，歲修預計21日結束，外界關注俄羅斯會不會恢復供氣。

俄羅斯總統普丁19日前往伊朗舉行峰會時暗示管線將重新運作，他說「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在、也將會全力履行所有義務」。外媒形容這是普丁至今最明確的暗示。

不過他也警告，如果其中一座天然氣渦輪機沒有盡速更換的話，透過北溪1號供應的天然氣將減半，可能從一天6000萬立方公尺降至3000萬立方公尺，或是降至總產能的1／5。

北溪天然氣1號管線始自俄羅斯的波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站，壓縮站內一共有6座大型渦輪機，是管線得以將天然氣輸送至西歐的重要設備。在7月中歲修以前，北溪1號一共只有2座渦輪機運轉，其餘都交由德國西門子能源（Siemens Energy）公司維修，西門子先前將其中一座渦輪機送往加拿大維修，後續加拿大以制裁俄羅斯為由不願返還，直到近期才運回俄羅斯。

普丁表示，7月底將關閉目前正在運轉中的其中1座渦輪機進行維修，如果屆時加拿大返還的渦輪機無法及時抵達，到時能運轉的渦輪機只剩下1台，輸往歐洲的天然氣將減少。

除了警告減供以外，普丁昨日也嘲諷西方國家為了減少對俄羅斯的依賴，轉而推動綠色能源的政策。

他說：「他們是非傳統關係領域裡的優秀專家，在能源領域裡，他們也決定依賴非傳統能源－太陽及風。」

他又接著嘲諷：「他們自己關閉所有東西，然後又找人來怪，如果不是那麼可悲的話會蠻好笑的。」