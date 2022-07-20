學員邱柏策說，本身喜愛製作影片，便拉著弟弟組隊參與客語廣播夏令營。（蔡旻妤攝）

學員參與客語廣播夏令營。（蔡旻妤攝）

客語廣播夏令營在台東客家學堂舉行。（蔡旻妤攝）

客語廣播夏令營吸引20位混齡學員熱情參與，在專業師資帶領下，學生從學習表達、撰稿、採訪重點等前置訓練，20日終於進入5G行動廣播車實際擔任廣播員。17歲的邱柏策說，本身喜愛製作影片，便拉著弟弟組隊參加。

學員們略帶靦腆，用流利客語訪問台東縣府民政處長鍾青柏。就讀國中8年級的學員黃銘暄說，從中了解到採訪1個人不容易，需要做很多功課、收集資料才能當主持人，從營隊中能學習很多客語、採訪技巧，以及如何做podcast。

毛毛蟲兒童哲學基金會台東中心主任蕭昱青表示，受客家委員會委託辦理，有鑑於多媒體時代，媒體影響力強大，因此訓練小朋友從事媒體傳播方式，其中1種方式便是廣播，一方面可訓練學員口語，也可幫助孩子在眾人面前如何心理建設。

現今孩子較少接觸廣播，多半藉由YOUTUBE或podcast及其他影音平台認識多媒體，部分影音平台雖然有趣，內容卻較單一空泛。

為期4天的營隊邀請專業師資帶領學員，從初步撰寫文稿、如何採訪、邏輯思考、口語表達及對訪談結構的理解，讓學員完整認識廣播，避免在錄製過程中發生怯場或不知道該說什麼的狀況。

「1個人很孤單，就拉弟弟一起組隊報名」台東高中2年級的邱柏策說，本身熱愛剪輯影片、配音，與朋友錄製過程中需要亮點才能脫穎而出，與弟弟一起精進客語的同時，也希望未來從事剪輯影片相關行業。

21歲羅欣庭說，自小受父親影響，對於客家文化有熱情，希望能在營隊中結識同輩，一起努力傳承文化。蕭昱青強調，語言本來就沒有年齡限制，因此從小學生到大學生皆可參與，讓孩子自然融入課程。

毛毛蟲兒童哲學基金會致力於推廣兒童哲學教育思考，基於多元語言，不僅限定在華語繪本，英文、馬來西亞、台語、客語、原住民族語等皆有推廣。