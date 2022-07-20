有許多公眾人物經常被不肖業者盜用照片當廣告，或是被有心人士拿來當詐騙工具，最近有「音樂才女」稱號的女星林逸欣就遇到此狀況，有網友發現她的清涼泳裝照被PO到臉書地方社團徵婚，讓她看完差點吐血，急問「有人被騙嗎？」

36歲女星林逸欣出道就在音樂類型的電影《夏天協奏曲》擔綱女主角，清新脫俗氣息也讓她被封「氣質音樂才女」，而她本來就是個音樂美少女，畢業於國立師範大學音樂學系，更曾表演同時使用古箏、鋼琴和小提琴演奏一首曲子。

林逸欣照片被盜用到臉書地方社團徵婚。(圖/ 摘自林逸欣IG)

日前林逸欣在IG曬出一張臉書地方社團的截圖，原來有粉絲發現她的清涼泳裝照被盜用，還是拿來徵婚，讓她看完臉書貼文「差點吐血」；盜用林逸欣照片的人在臉書地方社團發文，上面寫著「88年，35歲，離過婚，無兒女，孤獨一人，長期沒老公，堅持不下，想找個老公，可試試同居，在（再）領證」，還附上LINE帳號，讓有興趣的人私訊。

所幸有粉絲一看就知道照片女主角是林逸欣，馬上通知本人，林逸欣也只能無奈地在IG限時動態發文，傻眼地說，「永和的朋友們有人被騙嗎」。