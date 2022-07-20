中華女足今天在東亞盃4強決賽首戰中國大陸，先發的丁旗、藍昱絜開賽頭16分鐘就先後受傷退場，不過木蘭女將在失掉2球後未再丟球，第88分鐘左翼陳燕萍突入左側禁區起腳，還差點攻入歷史性的首顆對戰進球，可惜球被門將朱鈺撥到後打到門楣，讓中華隊以0比2不敵大陸。

中華隊總教練顏士凱賽後表示，開賽不久就有兩名球員傷退，局勢的確非常困難，幸好訓練上有準備，位置上都有人員可替換，很快完成換人。對於下役23日對陣地主日本，顏士凱說：「這3場球賽對我們來說是學習之旅，之前的準備就是要降低失分，對日本也是很困難的一場球賽，我們會努力做好要做的技戰術。」

兩岸女足1月才在印度亞洲盃首戰碰頭，是役中華隊以0比4落敗，大陸最終則一路挺進，拿下暌違16年的亞洲盃后冠。半年後改於日本愛知的豐田球場交鋒，中華隊資深好手丁旗開賽5分鐘就因左大腿拉傷退場，由亞洲盃送出3次助攻的吳愷晴入替。

中華女足開賽12分鐘被大陸小將張琳艷（左二）攻破大門。（路透）

第12分鐘大陸擲入邊線球，中華隊後衛蘇芯芸試圖站前斷球，卻被大陸前鋒王珊珊甩開後橫傳，大陸張琳艷在右側禁區轉身甩開中華隊後衛張愫心，起左腳射門大角度打入近角，率先攻破中華隊大門。

第16分鐘，中華隊先發左後衛藍昱絜出腳解圍後扭傷左踝，由張季蘭入替踢右後衛，張愫心移至左後衛。第22分鐘大陸左路快攻由姚偉起腳吊中，中華隊門將程思瑜倒地撲救卻沒碰到球，回追補防的蘇芯芸反應不及，右腳把球碰入自家大門。

中華隊上半場只有前鋒蘇育萱曾快攻殺入右側禁區起腳，可惜被門將朱鈺沒收。所幸從第2顆失球之後，防線總能扛住大陸連番猛攻，未再丟球。最後20分鐘中華隊開始壓上搶攻，第76分鐘右前場自由球吊入禁區，隊長賴麗琴後頂擺渡，陳燕萍搶點時煞車不及，撞上先抓住球的朱鈺，被吹判犯規。

中華隊左翼陳燕萍（左二）與大陸隊張馨卡位搶球。（路透）

陳燕萍的速度成為中華隊此役最有威脅的攻擊點，第88分鐘蘇芯芸大腳前傳，大陸後衛王曉雪停球解圍失誤，陳燕萍突入左側禁區起左腳射門，可惜球越過朱鈺上空卻打中門楣彈出，沒能打破中華隊在成年國際賽對大陸的進球荒。

賴麗琴賽後表示，這場比賽非常困難，對手實力在中華隊之上，球員已盡力去做教練團在防守上的要求、加強場上溝通，才能克服一開賽就兩人傷退的劣勢。至於3天後對日本，賴麗琴仍強調全隊得要想法一致，「把守備確實做好，攔到球能夠連結起來到攻擊前線，不要太快失球。」