民進黨今中執會通過「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」；為貫徹直轄市、縣市議會議長及副議長選舉強制一致性投票，「票票入匭」，民進黨中央主動提案並通過，未來地方正副議長跑票，最嚴重可開除黨籍，今年九合一選舉後地方縣市議會新會期開始適用。

對於過去地方議長選舉，常發生黨籍議員跑票事宜，導致該拿下的正副議長中箭落馬；民進黨中執會今通過「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」，正副議長選舉前，地方黨團應決定支持對象；若有跑票，情節重大得開除黨籍。

2014台南市長賴清德還曾因台南市議會議長賄選疑雲，拒絕進議會，一度遭到監察院彈劾。2016年5月27日，立法院三讀通過所謂「李全教條款」的地方制度法修正案規範，地方縣市議會正副議長、鄉鎮民代表正副主席改選，需採記名投票方式。

據轉述，2010民進黨籍新北市議員李婉鈺，也在正副議長選舉中違紀跑票，在經過向黨內仲裁委員會申訴後，終於獲得平反恢復黨籍，2014年李因為想競選連任市議員，但並未獲得民進黨提名宣布參選，遭民進黨開除黨籍。

有中常委認為，李婉鈺當時蓋給別人，卻說不小心蓋錯票，正副議長對民進黨很重要，若能拿下正副議長，這個縣市就能好好推動市長的政策，李婉鈺事件實在太誇張，新北市黨部議會還有說明，投票前一小時還有把配票單拿給李婉鈺看，怎會一小時後就會蓋錯票，顯然這是有問題。

為了加強黨紀處分，民進黨中執會今日通過「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」，將跑票黨籍議員的處分，由原本黨團移送、地方評委會議處權力，收歸黨中央；避免地方因派系、人情因素，令黨紀不彰。

據轉述，若地方黨團沒有呈送決定正副議長支持人選，中央黨部原本「得」召集黨團／黨籍成員開會議決支持人選。但鄭運鵬認為，應該將「得」改成「應」，也就是中央黨部一定要召集黨團／黨籍成員開會議決支持人選。

此外，辦法也規定，為使黨團於直轄市議會議員、縣市議會議員就職日前順利推舉新任總召及黨團幹部，並就議長、副議長選舉決議支持人選，中央黨部得指派若干人成立督導小組辦理協調作業。

黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第33條、第40條及公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定議處。也就是情節重大者得開除黨籍。