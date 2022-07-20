2022台北、上海雙城論壇19日落幕，上海市長龔正致詞時稱，兩岸交流離不開「共同政治基礎」，陸委會反彈「政治基礎」沒有我國家主權存在空間。國民黨台北市議員王鴻薇今（20）日就在臉書上以此為例，指出台北市「三腳督」的內幕，直言蔣萬安的對手其實並不是黃珊珊和陳時中，更強調「蔣萬安需要結陣抗衡」才能突圍前進。

王鴻薇在臉書上表示，台北市長選舉進入三腳督，「蔣萬安的對手是陳時中和黃珊珊嗎？其實不是」，王鴻薇認為「陳時中有蔡英文的加持才會享有總統級的競選規格，而黃珊珊靠著柯文哲火力四射甚至擋子彈，蔣萬安的對手根本是蔡英文和柯文哲！」

王鴻薇坦言，在重大議題上，蔣萬安常被批評溫和，「但是其他對手發言有很亮眼嗎？根本沒有」。王鴻薇也以雙城論壇來說，民進黨的議員可以罵來罵去，陳時中敢說他上任就停辦嗎？不也是設了框框架架。黃珊珊講了什麼大快人心的話嗎？而是柯文哲痛斥「有本事就把飛機打下來」、「有本事就停止兩岸經貿」，柯文哲火力四射，黃珊珊躲在後面好安全。

最後王鴻薇表示，陳時中和黃珊珊都擁有行政資源，蔣萬安沒有。一面是豐富龐大的中央系統奧援，一面是整個台北市政府，蔣萬安是陽春立委，沒有行政權，立法院又是朝大野小。因此王鴻薇呼籲：「蔣萬安在兩大重量級對手的夾殺下，難免話題容易被邊緣化。這樣的困境，蔣萬安需要結陣抗衡，突圍前進！」