台灣證券交易所7月21日至8月2日舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，首場將由鴻海(2317)領跑，本次總計邀請8家上市公司參與，會中各與會公司將說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫。

7月21日由鴻海打頭陣，鴻海營業範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端產品、元件及其他等四大類，未來將積極布局「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大核心技術。今年第一季合併營收達1.4兆元，年增4.49％，每股盈餘2.12元。

接著在7月22日東元(1504)接棒，東元目前為擁有高效節能馬達、車電、伺服機電、家電、綠能、物聯網服務等多角化產品及客製化服務大型集團，未來瞄準「智慧製造、智慧能源、智慧城市」三大商機。今年第一季合併營收達138.97億元，年增20.43％，每股盈餘0.17元。

下周7月26日由志聖(2467)及穎崴(6515)召開，志聖以光與熱為核心，提供PCB電路板、面板、半導體及電子等各大產業之高精度製程設備，於109年9月攜手均豪及均華組成G2C+聯盟，提供客戶更完整的一站式服務。今年第一季合併營收12.4億元，每股盈餘1.03元。

穎崴主要跨足半導體、光通訊、資訊科技及光電技術等領域，開發高效能測試治具、接觸元件及探針卡，提供半導體產業各式測試解決方案。今年第一季合併營收約8億元，年增46.53％，每股盈餘3.52元。

7月29日有宇瞻(8271)及富鼎(8261)兩家公司，宇瞻Apacer為全球數位儲存解決方案領導品牌，產品橫跨記憶體模組、工業用SSD、消費性產品與物聯網整合應用等解決方案。第一季合併營收23.03億元，年增9.75％，每股盈餘1.57元。

富鼎為國內Power MOS的領導廠商，產品廣泛應用於計算機、消費性電子、顯示器、通訊及工業等領域，未來規畫加速切入車用市場，提高電動車關鍵功率產品的國內自製率。第一季合併營收11.32億元，年增10.01％，每股盈餘3.53元。

8月2日最後一天，由愛普*(6531)、台達電(2308)登場，愛普為全球非標準型記憶體晶片設計領導廠商，主導全球IoT RAM市場，並致力打造3DIC全新市場及生態。第一季合併營收約15.45億元，年增25.87％，每股盈餘3.53元。

台達電為全球提供電源管理與散熱解決方案，並在工業自動化、通訊電源、資料中心基礎設施、電動車、可再生能源、儲能與視訊顯示等多項產品方案領域居重要地位。第一季合併營收達825.38億元，年成長13.87％，每股盈餘2.33元。