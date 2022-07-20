第十八屆WSBL女子超級籃球聯賽新人選秀會今天登場，順序以前一球季WSBL戰績排名為基準，中華電信女子籃球隊首輪第一順位挑中來自佛光大學的王竫婷，第二順位的台灣電力女子籃球隊則選進世新大學的李吟娸，而臺北市立大學的楊家佳在第三順位獲得台元紡織女子籃球隊的青睞，成為本屆選秀探花，國泰人壽女子籃球隊則直接放棄首輪選秀權。

中華電信在第一輪第一指名選中來自佛光大學的王竫婷，狀元王竫婷未能出席選秀會現場，在線上訪問表示：「沒有想過自己會成為狀元，但教練告訴我一定是狀元的一份子，給我很多信心，很開心中華電信選擇我，希望能做好中華電信教練團給的每項功課。」

台電第一輪選中李吟娸為本屆選秀榜眼，今日盛妝出席選秀會，獲選後分享感言：「謝謝台電給予我機會，謝謝一路以來教導過我籃球的教練，感謝世新大學董事長、校長、副校長、理事長、何教練、王教練。謝謝家人，一路以來的支持與陪伴。希望我能扮演好教練給予的角色，盡快融入球隊系統，幫助球隊拿下佳績。」

台元紡織第一輪選中楊家佳表示：「感謝台元邱教練、周教練，感謝北市大教練團與隊友幫助我學習與成長，第一年的目標是盡力做好自己該做的事情。」

本次WSBL選秀會共有9位新秀報名，共有5人獲得球團指名，除了第一輪的王竫婷、李吟娸及楊家佳之外，台灣電力在今年的選秀會共指名三位球員，第二輪及第三輪補進同樣來自佛光大學的黃沁瑜和張欣然，本次選秀會沒有獲得指名的球員仍有機會透過自由球員身份加入WSBL女子超級籃球聯賽。

中華民國籃球協會副理事長張維正表示：「因為選秀制度的方式，讓比賽變得更精采、更加激烈，非常感謝四支球團們的支持與努力，讓球員們有更好發揮的舞台。」