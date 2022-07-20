桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，民進黨發言人、新竹市議員李妍慧怒控台北市議員游淑慧等人在沒有證據的情形下，汙衊她以中華大學董事長身分干預校務，20日前往新竹地檢署按鈴申告。國民黨北市議員游淑慧酸告人還告急。

李妍慧表示，在新竹市前市長林智堅的論文風波中，游淑慧等人在沒有證據的情形下，編纂、牽強附會寫出與事實差異甚大的幻想文，為了遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏，令人無法忍受，除了針對個人人格攻擊之外，對於中華大學及她的家庭都造成傷害。

李妍慧澄清，基於校務獨立與尊重學術倫理的立場，任何對董事會介入校務個案的想像都是昧於事實的人為操作，且她是在2021年11月首次擔任董事長一職。李妍慧也表示自己從政早於先生創業成立的昌禾建設，昌禾更與昌益建設是兩個不同的事業體，抹黑之人未經查證即張冠李戴。

游淑慧直呼，這種被告是「勳章」，除了惡人會先告狀，「有錢也能」，市議員、大建商家族，再加上大學董事長，果然一出手就是大手筆，告遍全世界。

游淑慧指出，那就讓法院認證檢視，林智堅論文有沒有侵犯政府標案的權利？中華大學有沒有好好做政府標案？昌益昌禾在新竹的建案是否都經得起檢驗，她最後酸「告人還告急」，還自嘲講真話前要存好律師費。