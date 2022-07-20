有70多年歷史的台中市南區醒修宮，廟內主祀關聖帝君，廟方發揚關聖帝君忠義精神，體恤基層員警打擊犯罪全年無休，為保護「正義化身」，醒修宮日前捐贈48件、關公加持過的「反光戰術背心」，背心上高係數反光條經燈光照射，更顯眼奪目，讓員警於深夜、凌晨時執勤更安全。

台中市醒修宮董事長林鵬儀指出，警察保護人民、關聖帝君保護「正義的化身」，其捐贈48件反光戰術背心，表面爲透氣式材質，背心上的高係數反光條經燈光照射，多口袋設計更可放置各項應勤裝備，減輕腰部負擔，更執勤符合需求，員警得知「反光戰術背心」攏是關聖帝君加持過的，都迫不及待立即換穿。

董事長林鵬儀說，關聖帝君是武神，重視義氣和信用，醒修宮是南區香火鼎盛的知名廟宇，為發揚關聖帝君的忠義精神，多年來熱心回饋地方，感念員警打擊犯罪全年無休，維護社會治安及交通，為民服務的精神，都深植於民眾心中。

正義派出所長汪致豐表示，警察是維護治安捍衛正義的第一線人員，扮演的角色相當重要，所謂「工欲善其事、必先利其器」，非常感謝慷慨解囊的廟方，員警當會妥善運用讓治安更平穩，交通更順暢，並以務實負責之態度，建立一個讓民眾可以安居樂業的環境。

醒修宮表示，警察工作即是忠義精神的真實體現，為提升員警夜間執勤的安全，廟方捐贈「關聖帝君」加持過的「反光戰術背心」，給台中市政府警察局第三分局正義派出所，讓第一線的員警於夜間執勤時，更可提高能見度，安心執勤更安全。