萬安45號演習南部地區，包含高雄市、台南市及屏東縣將於27日下午13時30分至14時，實施30分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制。高雄市政府警察局提醒，演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，當天也規劃於經濟部加工出口區楠梓科技產業園區實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練。

高雄市政府警察局提醒，發放緊急警報音符為1長音，2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時解除警報為1長音90秒。國防部將於演習當日13時30分，利用「空中威脅告警系統」發送演習手機簡訊至演習區域內行動電話，提醒演習相關事項，並於下午2時發送演習結束訊息。

演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。

而高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。另外，演習地區內高速公路（快速道路）於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

高雄市政府警察局提到，萬安演習期間人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依《民防法》第25條第2項之規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰，請市民朋友提醒周邊親友，聽到演習警報音響起，請立即配合管制，讓演習順利完成。

同時，高雄市政府警察局規劃當天在經濟部加工出口區楠梓科技產業園區實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練。另外，可透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「高市警LINE官方帳號」，查詢所在地的防空避難處所以了解自身周邊防空避難位置。