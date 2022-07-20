台灣民意基金會昨發布最新政黨支持傾向民調，民進黨拿下34.2％支持度，穩占國內第一大黨，國民黨、民眾黨一樣獲得14.9％支持度，共享國內第二大黨之位。民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今接受媒體聯訪時表示，民進黨仍然是強勢的政黨，在各地聲量都很大，藍白加起來都不及是現實，民眾黨還是要一步一腳印印慢慢壯大。

蔡壁如表示，從民調來看，民眾黨確實有在成長，她常說她做選戰小組召集人是要維持黨內穩定與宣傳民眾黨，這也是舉辦全台大眾走的目的，民眾黨僅成立2年半的時間，還有許多人不認識民眾黨。對於國民黨，蔡壁如說，看到他們就會檢討自己，國民黨這次提名從桃園亂到苗栗，會讓老百姓覺得都已經在野了還在內亂，最終會被老百姓唾棄。

媒體問及，是否有辦法撼動民進黨？蔡壁如表示，民進黨仍然是最大的政黨，不管是在行銷、各地聲量仍然很大；她強調，民眾黨還是要一步一腳印慢慢壯大，讓更多人認識。

蔡壁如也指出，昨天看到對於「論文門」的民調，她感到非常悲觀，因民調也顯示出民進黨壓新聞的能力非常好，從總統以降每個人都跳出來說不嚴重，果然會洗腦到某些選民，讓他們也認為不嚴重。蔡壁如也強調，學術倫理這件事不要教歹囡仔大細（教壞小孩子），讓以後所有後面的學生認為都可以複製貼上、代抄寫論文。

對於李妍慧今天對民眾黨提告，蔡壁如則表示，這件事還是要回到論文門的本質，也就是林智堅是不是抄襲？李妍慧強調她2021年才當中華大學的董事長，林智堅的論文是2008年，大家質疑的是誠信問題，現在來提告根本是轉移目標。

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