中央紀委國家監委網站20日通報，大陸國家衛生健康委監督局副局長程有全近日受訪表示，落實疫情防控「九不准」公眾留言板開通至今，每日收到的投訴訊息數，已從4850條高峰、降至400-500條，並連續保持多日，「這說明趨勢是非常好的，整治層層加碼等問題取得了一定效果」。

統計顯示，「九不准」相關問題中，群眾反映較集中的4類依次：一是對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施；二是隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區；三是隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍；四是隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間。其他5類問題相對反映較少。

程有全介紹，隨著疫情防控深入開展，大陸國務院聯防聯控機制綜合組發現，實務一些做法與中央政策要求有出入，總結了各方反映比較集中的9方面問題，簡稱「九不准」。6月28日，「九不准」公眾留言板正式上線，投訴訊息於次日達到峰值，約為4850條，此後呈逐日下降態勢。截至目前，共收到1萬8985條資訊，已辦結1萬8467條，仍有518條正在改正中。

據報導，大陸國務院聯防聯控機制綜合組會同教育部等12個部門，成立整治「層層加碼」問題專班，24小時全天候蒐集舉報訊息，督促指導地方把該管住的重點管住，該落實的落實到位，該取消的堅決取消。「同時，我們要求省一級也對照成立相應專班，實現上下溝通協調。」程有全說，對於收到的投訴訊息，會及時轉到省級專班辦理，督促核實、整改，地方每天向國家級專班回饋辦理情況。

程有全說：「目前來看，整體辦理還是比較順利的，開通至今的整改率達到97％以上。」在整改時限方面，要求以最快速度予以回應，一經核實立行立改。針對關注到的一些突出問題、共性問題，專班相關行業主管部門將組織開展明察暗訪，切實維護群眾切身利益。前段時間，已派出工作組對問題較為凸出的省分開展督導檢查。

程有全強調：「九不准的意義在於防止簡單化、一刀切、層層加碼，規範各地的疫情防控措施和手段。我們最終希望達到的目的就是既實現好的疫情防控效果，又把對城鄉居民生產生活的影響降到最低，兩方面都要兼顧。」