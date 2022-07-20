譚至剛在電影《少年吔，安啦！》飾演「阿兜仔」，最後鋃鐺入獄。（牽猴子提供）

7月20日是已故台灣演員譚至剛的生日，他在電影《少年吔，安啦！》飾演「阿兜仔」，寫實演技令人印象深刻，日前電影修復版上映，電影公司今日特別在戲院前的大立板佈置生日鮮花供影迷思念，祈祝這位生命永遠停格於18歲的花樣少年生日快樂。

《少年吔，安啦！》主演顏正國傷感地說：「他小我1歲，如果還在，今天是他47歲生日了。」他很懷念那段和譚至剛做了短暫好哥兒們的拍片日子，「我們倆演對手戲其實是用撞的，因為那時我沉溺在吸安的狀況，幸好他很厲害，知道怎麼去接我的對白。你注意看電影，會發現我講話時，他會一直以他的方式來接我的話，因為我的話很無厘頭，可能這1場第1次我用這種方式，第2次我可能講了另1句話，他就需要反應很快，才能頂得住，所以他的角色非常重要。」

之後譚至剛死於車禍，當時在獄中的顏正國得知後心情複雜：「我出事好像是應該的，但他為什麼會出事？當我進去1個禮拜，我媽來探監告訴我說小剛死了，我跟我媽說：『亂講！』她回說：『報紙登的，不是我講的。』我當下聽到頭是麻的。我在裡面我還有機會再回來，可是他走了就沒了。戲裡面我死掉了，他進去關了，戲外面我進去關了，他死掉了，兩個人都已不在自由的社會上呼吸。」這件事，讓他永遠難以忘懷。

導演徐小明則回憶起選角時，他是看了譚至剛在《牯嶺街少年殺人事件》中，從家裡天花板拿下武士刀並拔出刀鞘的那一剎，感受到演出勁道，之後在拍攝前安排了2、3個月的生活體驗，讓演員找出彼此的互動方式，並調整他們戲中的關係。