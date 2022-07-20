事後蘆洲警分局主動報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定該址違章建築事實明確，拆除大隊於本月18日進場展開強制拆除作業。(蘆洲警分局提供)

蘆洲警方日前在新北市五股區成泰路上的鐵皮屋查獲大量毒品，並現場逮捕陳姓男子等4人，事後蘆洲警分局主動報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定該址違章建築事實明確，拆除大隊於本月18日進場展開強制拆除作業。

警方在今年3月29日在五股區成泰路一段的加蓋違建鐵皮屋內，查獲陳姓男子等4人，並發現囤放大量毒品，調查指出，陳男為掩人耳目，藏放大量毒品在加蓋鐵皮屋內，意圖伺機販賣牟取暴利

警方在現場查扣毒品安非他命20包、梅錠6包、毒品咖啡包624包、不明粉末3包、神仙水1瓶、電子磅秤1台、監視器主機2台等證物，而陳男4人訊後依《毒品危害防制條例》移送法辦。

事後蘆洲警分局主動提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，由工務局、拆除大隊、警察局及蘆洲分局等機關到場實施聯合稽查，確認屬加蓋違章建築且潛藏公共安全危險，為杜絕該處所再次成為藏汙納垢的治安死角，決議列為優先拆除目標，並於本月18日進場強勢拆除，展現公權力決心。

新北市政府呼籲，房屋所有人不得未經申請許可於自有土地上擅自搭蓋建築物，也勿出租給不法分子違法使用，造成社會治安疑慮，警方將運用第三方警政策略，持續加強查緝犯罪不法行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。

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