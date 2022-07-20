彰化縣已婚女子麗麗（化名）前年間離家出走，外遇男子阿南（化名）家中數月，某日在外被麗麗丈夫阿興（化名）的親友撞見，2人在公共場合互動親暱，甚至到阿南住處找麗麗，阿南卻說「通姦已除罪化」，還嗆聲2人是互相喜歡，有何不可呢？阿興便請求民事侵害配偶權，要2人賠償100萬元，二審認定麗麗、阿南判賠15萬元確定。

判決書指出，麗麗與阿興婚後育有1女，雙方2021年初協議離婚，阿興指控，麗麗早在2020年間已離家出走，與阿南雙宿雙飛在外地築愛巢，曾被看見在大庭廣眾下直接餵食麗麗；麗麗大姊曾與麗麗LINE訊息，麗麗提及與阿南發生親密關係，阿興認為妻子已侵害配偶權，求償100萬元。

另麗麗女友人加入證稱，2020年10月間至麗麗租屋處拜訪時，問到「妳先生呢？」，當時麗麗回說「在廁所」，但是出來應門的是阿南，後來麗麗辯稱，因不堪丈夫家暴才離家出走，經過友人幫忙，才與阿南同住，當時屋內還有阿南的2名未成年子女、表妹等人，沒有跟阿南住同房，友人追問「這是妳先生、妳男朋友？」，麗麗均未否認。

一審當時駁回訴請，阿興不服再提上訴，台中高分院認為，阿興及麗麗親友提供的相關證詞，認定麗麗與阿南的往來毫不避諱，彼此情愫已形諸言行之間，而且數月間都同住一處，雖然阿興沒有舉證麗麗與阿南有何肌膚之親之逾矩行止，但已逾越一般有配偶之人與異性社交往來之正常情誼，判賠15萬元，全案確定。

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