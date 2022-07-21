美國參議院針對晶片法案程序性投票過關，法案持續推進，成為國際半導體業關注的焦點。聯電榮譽董事長曹興誠今天表示，廠商如果沒有需要補助，並不會受到影響；他說，補助麻煩，聯電以前寧可不要補助。

曹興誠下午出席聯電榮譽副董事長宣明智「思考圖譜」新書發表會，他在會後受訪時針對美國晶片法案提出以上看法。

曹興誠說，以前很多政府補助，聯電寧可不要，因為補助麻煩，如果廠商不需要錢，幹嘛要補助，也就不會受影響。

對於媒體報導，美國晶片法案可能限制獲補助的企業，10年內不得在中國大陸擴建或新建半導體產線。曹興誠表示，政府法案要有效率，若有限制，廠商不要政府資源，就沒有什麼影響，也不會有被迫選邊站的問題。

宣明智說，政府應就補助效益做監督，如果有效果，就應該鼓勵。他並表示，全世界是地球村，應互助合作發展，若硬要區隔，可能降低自己資源來源，並面臨市場限制。

美國聯邦參議院19日程序性投票過關，讓目的在為美國半導體產業提供數以10億計美元補貼和稅務減免的精簡版晶片法案得以繼續推進，力拚下週交付參院和聯邦眾議院表決。（編輯：楊蘭軒）1110720