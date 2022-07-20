七月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人風險趨避態度創紀錄來最高，更甚於2008年金融海嘯時期，經理人對經濟前景、企業獲利預期、停滯性通膨預期及風險態度皆創紀錄來最悲觀，現金配置比例升至6.1%為911來最高，不過牛熊指標來到最悲觀的0，也醞釀潛在反彈契機。

風險趨避態度使經理人在過去一個月顯著加碼健康醫療、減碼消費耐久財，轉進債券、轉出股票。經理人最擔憂通膨居高不下與經濟衰退風險，淨44%經理人減碼股票為2008金融危機來最差，淨減碼債券的比例則連續兩個月大幅降低、至淨31%為2020年7月來最低。經理人採取防禦配置(加碼公用事業、民生消費與健康醫療)則是2020年5月來最高。此外，淨42%經理人預期高評等債表現將優於非投資等級債，比例為紀錄最高，預期債券殖利率將持續攀升的比例則是創近三年最低。

就升息與通膨前景而言，經理人平均預期聯準會將再升息150個基本點，預期未來12個月通膨將趨緩的經理人較六月份再增加4個百分點至淨76%，為2008年12月來最高，而如果核心通膨低於4%，將最可能使聯準會政策轉向。就最擁擠交易而言，做多美元、做多商品及做多ESG分居前三名。

富蘭克林證券投顧認為，今年以來各資產大幅修正後也醞釀了隨時反彈的契機，現階段建議以採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，擔心衰退風險者可留意美債殖利率彈升後債券基金的布局機會，首選美元計價且高信評的波灣債券型基金。