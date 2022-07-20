北市大安區一家星級飯店，20日下午發現一名67歲羅姓男房客遲遲未退房，工作人員打開房門查看，赫然發現羅男陳屍在床上，已明顯死亡，身邊還有一把手槍，嚇得趕緊報警。

警方到場採證，發現房間無外力介入痕跡，羅男的左胸有一處槍傷傷口，疑擊中心臟當場死亡，警方在現場找到羅男遺留的字條，羅表示自己久病厭世，警方目前排除他殺的可能，將持續追查槍枝來源。

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