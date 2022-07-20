新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美日前宣布攜手共推觀光互惠「探索新北、漫遊彰化」合作，今彰化縣政府率首發團150人，北上造訪新北淡水，而新北市也將於23日由淡水區埤島里蔡正忠里長率團，同樣安排150人前往彰化知名的八卦山漫遊，同時雙方也將贈予代表新北或彰化的精美特色小禮物。

新北市觀旅局表示，彰化首發團第一站來到新北市十三行博物館，這裡是台灣第一個考古博物館，且不定時舉辦特展，是非常寓教於樂的優質博物場館；下午則抵達淡水，首發團成員們在老街也享受了在地美食、古蹟巡禮與夕陽海景。

觀旅局代表市長侯友宜贈送給彰化首發團每位旅客，新北市推廣的家山旅遊品牌「微笑山線」文青登山帽，還有國家級綠道「淡蘭古道」的質感毛巾，表達與彰化的友好及感謝之情。

而將在23日前往彰化的新北市首發團，則安排將前往擁有「台灣花之都」美稱的田尾公路花園，欣賞包含大型盆栽、花卉、多肉植物、森林系植物、鹿角蕨、食蟲植物等豐富的植物生態；預計接著前往八卦山參觀知名的大佛風景區，沿著山勢蜿蜒而建的廣場，沿途也會經過荷花池生態園區、忠烈祠、棒球場等；一旁不遠處的空中步道也會是首發團必訪的景點，可欣賞樹冠層生態之美、眺望彰化市區，為全台最長的天空步道。

觀旅局表示，除搶搭交通部觀光局推出的「悠遊國旅」優惠外，新北市與彰化縣更加碼提供給對方市民互訪遊玩的許多專屬好康，包含新北40條以上特色遊程最低77折起優惠、新北5處市立博物館商品9折及「彰化日」入館免門票優惠、超過20家休閒農場及青農場域享有特色禮贈送、門票優惠或消費折扣，此外，15家觀光工廠也推出免費入館、購物折扣、課程優惠或精美小禮物等優惠，以及住宿優惠包含平日住房買一送一、房型升等或入住贈送精美小禮等。

彰化縣也推出包括觀光工廠、休閒農場、旅宿業、精選遊程、商圈及藝文店家等多項優惠方案，詳細資訊可上新北市觀光旅遊網查詢。