花蓮確診率全線分佈情形。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣疫苗接種對象與地點。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮今天新增536例確診新冠肺炎個案，確診個案緩步下降，不過，接種疫苗花蓮較全國覆蓋率仍有些微差距，衛生局長朱家祥今天提醒，50歲以上苗第二次追加劑將於7月22日起開始預約接種之外，也說明花蓮縣首批幼兒莫德納疫苗21日起開始施打，請家長注意。

另外，花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，將於7月22日至24日在縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開。朱家祥說，豐年節屬於戶外大型活動，空氣流通較好，可避免感染，但參與者必須全程戴口、禁止邊走邊吃，提醒發燒者勿參加，身體不適也不要來。

朱家祥還說，根據中央疫情指揮中心公告，19日起符合於室內從事運動、室內外拍攝個人（團體照時）、自行開車、騎機車／腳踏車、戶外從事工作者於空曠處工作、於山林、海濱活動、於溫（冷）泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等、外出飲食等，都可免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。

新冠肺炎確診，以鄉鎮市分佈佔人口數比，仍以秀林鄉31.0％占最多，其次為新城鄉28.0％；針對花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，朱家祥說，截至7月19日止，全國疫苗覆蓋率分別為第一劑疫苗87.5％、第二劑疫苗81.9％、第三劑疫苗68.1％，花蓮縣疫苗覆蓋率分別為第一劑疫苗85.7％、第二劑疫苗79.6％、第三劑疫苗62.3％，相比之下花蓮縣覆蓋率較全國覆蓋率仍有些微差距，呼籲鄉親仍應接種疫苗，預防重症及死亡。

花蓮縣醫療專線每天接收量已大幅減少，7月25日起改撥03-8227141。

朱家祥表示，中央公告50歲以上新冠疫苗第二次追加劑，將於7月22日起開始預約接種之外，也說明花蓮縣首批幼兒莫德納疫苗，將自7月21日起開始，提供6個月至5歲嬰幼兒接種，符合資格者可至全縣13鄉鎮市衛生所及幼兒新冠疫苗醫療診所接種，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種新冠疫苗。